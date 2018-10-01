الأهلي يتواصل مع "الداخلية" لحل أزمة الجماهير في مباراة سطيف

أجرى مسئولو الأهلي اتصالات رفيعة المستوى اليوم مع نظرائهم في وزارة الداخلية من أجل إنهاء أزمة رفض الداخلية حضور جماهيره مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء غد الثلاثاء على ستاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويبذل مجلس إدارة النادي الأهلي جهودا مكثفة مع مسئولي الداخلية لإنهاء الأزمة التي تفجرت عصر اليوم برفض الجهات الأمنية حضور جماهير الأهلي مباراة وفاق سطيف الجزائري غدا.





وكان الأمن رفض حضور جماهير الأهلي وتمسك بحضور أعضاء النادي فقط بموجب كارنيه العضوية فقط وهو الأمر الذي يورط مسئولي الأهلي في أزمة مع الاتحاد الأفريقي الذي يتمسك بحضور 75 % من سعة الإستاد وإلا يتم سحب رخصة ملعب الأهلي.





والجدير بالذكر أن جماهير الأهلي سبق وأن حجزت ما يقرب من 5 آلاف تذكرة عبر سيستم حضور المباريات وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب رفض الجهات الأمنية حضور جماهير الأهلي ومع تمسكهم بحضور أعضاء النادي فقط المباراة بموجب التذكرة وكارنيه العضوية.