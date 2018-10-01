قبل افتتاح "السيسي" له.. كل ما تريد معرفته عن الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس التربية الخاصة

ضمن خطة عام التعليم المقررة في 2019 المقبل، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، فعاليات برنامج الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة.

وفيما يلي، ترصد "الفجر" كافة التفاصيل المتعلقة بالملتقى العربي الأول، وذلك خلال السطور التالية.

*يشارك في المؤتمر نحو 110 طالبًا من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج.

*يُقام الملتقى في مصر لأول مرة كأول ملتقى عربي رياضي ثقافي فني ترفيهي تنموي.

*يحرص الملتقى على إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

*يضم الملتقى عدة أنشطة تنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير والتفصيل وكرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى.

*سيتضمن الملتقى على هامشه؛ مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة، ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور.

*كما يتضمن الملتقى عدة عروض فنية وثقافية وترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم، بالإضافة إلى دوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مؤتمر علمي لدعم دمج الطلاب من ذوي الرعاية الخاصة.

* يعتبر الملتقى هو أول نافذة تتيح الفرصة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة في تخطي العقبات.

*ويمكن الملتقى هؤلاء الطلاب من عرض أفكارهم وقصصهم ونجاحاتهم في مختلف المجالات.

*ولإلهام بقية الطلاب؛ سيتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة.