قيم التداولات تسجل 32.9 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر

ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال سبتمبر، إلى 32.9 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 4.3 مليون ورقة منفذة على 447 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.7 مليون ورقة منفذة على 375 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





أما عن بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 13.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 15مليون ورقة منفذة على 2.665الف عملية خلال الاسبوع الجاري.





واستحوذت الأسهم على 51.5% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.4% خلال الاسبوع الجاري.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 804 مليار جنيه في نهاية الشهروذلك بأ رتفاع عن الاسبوع الماضي قدره 9%.



