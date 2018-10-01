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إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لطلائع "حسم"

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:58 م
إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لطلائع حسم
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل متهمين اثنين، لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتدابير احترازية.


صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين عمار والسعيد محمود.


كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية في البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.
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