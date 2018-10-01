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وزير خارجية كازاخستان يمنح السفير المصرى وسام التميز والاستحقاق

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:39 م
وزير خارجية كازاخستان يمنح السفير المصرى وسام التميز والاستحقاق
جانب من التكريم
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عمرو سمير
 

منح خيرت عبد الرحمنوف وزير خارجية كازاخستان، اليوم الإثنين، السفير المصرى بكازاخستان هيثم صلاح، وسام وشهادة الاستحقاق والتقدير والتميز؛ تقديرًا  لمجهوداته فى بلاده، طوال السنوات الأربع، الذى عمل فيها  سفيرا لجمهورية مصر العربية فى كازاخستان، وكان من شأنها تعزيز ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
  
جاء ذلك بمناسبة صدور القرار الجمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 411 لسنه 2018، المتضمن تعيين السفير هيثم صلاح فى ديوان الوزارة، وانتهاء عمله سفيرا لمصر فى كازاخستان.

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