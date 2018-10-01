ضبط مرتكب واقعة العثور على جثة معاق ذهنيا بالفيوم

نجحت أجهزة البحث الجنائس بالفيوم، في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طامية.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض ماتبلغ لمركز شرطة طامية بشأن العثور على جثة أحمد.ر.أ، 21 سنة، "معاق ذهنياً"، ومصاب بسحجات وكدمات بالرأس، فقد توصلت جهود أجهزة البحث الجنائs بالفيوم بمشاركة قطاع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة محمد.ف.ع، 19 سنة، عامل، "نجل خال المجني عليه"، ومقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لخلاف نشب بينهما نظراً لقيام المجني عليه بتوجيه السباب إليه مما أثار حفيظته فتعدى عليه بواسطة حجر محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.