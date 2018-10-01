حبس المتهمين بسرقة خزينة مطعم بالدقي

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة خزينة أحد المطاعم بدائرة قسم الدقي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطار من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم الدقي، بورود بلاغا من مدير مطعم مفاده سرقة 34 ألف جنيه من الخزينة محل عمله.





وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة البلاغ الوارد، تبين أن وراء السرقة عامل بالمطعم سائق وعامل آخر، مقيمين بدائرة قسم بولاق الدكرور، وراء ارتكاب الواقعة.





تم إعداد قوة أمنية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والقبض عليهم وبحوزتهم 31 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وكونه على علم بعدم غلق خزينة المحل لوجود عطل بها، وبداخلها مبالغ مالية، اتفق مع المتهمين الآخرين على ارتكاب واقعة السرقة وتسهيل دخولهم، وأرشد الثالث عن بعض المضبوطات التي قام بشرائها بمبلع مالي من متحصلات واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.