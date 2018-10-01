غدا.. بدء تصوير فيلم "المحترف"

ينطلق تصوير فيلم "المحترف" للنجم نضال الشافعي، غدا الثلاثاء، داخل إحدى الشركات في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.





ويشارك في تصوير المشاهد نضال الشافعي وأحمد زاهر، إيهاب فهمي، منة فضالي، أحمد تهامي، مدحت تيخه، إيمي إسلام، شيماء العائش، بالإضافة إلى الإعلامي تامر أمين.





فيلم "المحترف" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته علا غانم، مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، ومنى منير.





والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.