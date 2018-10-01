ضبط ثلاثة أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 5 مليون جنيه

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وبحوزتهم قرابة 5 ملايين جنيه مصري، وأكثر من ربع مليون دولار أمريكي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام "أحمد م.ا" مواليد 1948، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، "أشرف م.أ" مواليد ،1961 بائع أحذية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، "محمد م.أ" مواليد 1984، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

قاموا بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، حيث يقوم الأول بممارسة ذلك النشاط نظراً لتعرض شركته المُشار إليها للغلق في عام 2018 وللهروب من ضوابط البنك المركزي الموضوعة للحد من تلك الظاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار أزيد من السعر الرسمي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، مستخدمين السيارة رقم (س أ ب 5693) ملك الثالث، وبحوزتهم المبالغ المالية الآتية (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، (4.960.000) أربعة ملايين وتسعمائة وستون ألف جنيه مصري.

وبمواجهة المذكورين بما أسفر عنه التحريات والضبط إعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي وأن العملات المضبوطة بحوزتهم ملك الأول وحصيلة نشاطهم في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.