الأهلي في ورطة قبل مباراة وفاق سطيف

رفضت الجهات الأمنية دخول جماهير الأهلي مباراة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء غد الثلاثاء على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وشهدت الساعات الماضية محاولات مكثفة من جانب الأهلي لإقناع الجهات الأمنية بالسماح لجماهيره بحضور المباراة في الوقت الذي رفضت فيه الجهات الأمنية اليوم حضور جماهير الأهلي وتمسكت بحضور أعضاء النادي فقط من خلال الدخول كارنيه النادي و برفقته تذكرة المباراة علي أن يتم حرمان باقي الجماهير من حضور المباراة.





الأهلي بات في أزمة أخري أكبر تتمثل في حجز جماهيره أكثر من 5 آلاف تذكرة عبر سيستم حضور المباريات وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب رفض الجهات الأمنية حضور جماهير الأهلي ومع تمسكهم بحضور أعضاء النادي فقط المباراة من خلال كارنيه النادي فقط.





كما قامت الجهات الأمنية بتقليل عدد الحاضرين إلي 8 آلاف مشجع فقط وهو الأمر الذي يورط أيضا الأهلي في أزمة مع الاتحاد الإفريقي الذي يتمسك بحضور 75% من سعة الاستاد وإلا يتم سحب رخصة الأهلي.