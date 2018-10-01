"أونروا" تخلي 10 من كبار موظفيها في غزة

غادر عدد من كبار موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة، في طريقهم لمدينة القدس المحتلة، وسط تضارب في الأنباء عن أسباب مغادرتهم، خاصة أنها تزامنت مع تصاعد الاحتجاجات لموظفي الوكالة في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إن مغادرة موظفي "أونروا" جاء ضمن خطة لإجلائهم من قطاع غزة لإسرائيل، خوفاً على حياتهم بعد تصاعد احتجاجات موظفي الوكالة رفضاً لسياساتها وتقليص خدماتها وفصل عدد من الموظفين على بند العقود المؤقتة.

وأكد مدير عمليات معابر قطاع غزة، ماهر أبوالعوف، لـ24 مغادرة عدد من كبار مسؤولي "أونروا" قطاع غزة لإسرائيل، بناء على دعوة لهم لعقد اجتماع طارئ في مدينة القدس المحتلة مع عدد من موظفي الوكالة الدوليين، نافياً علمه بأن تكون مغادرتهم بناء على قرار بإجلائهم من القطاع.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات ضد مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أعلن اتحاد الموظفين العاملين في المؤسسة الدولية، العصيان الإداري، فضلاً عن إعلان الإضراب الشامل في كافة مرافق أونروا يومي غداً وبعد غد.

وتظاهر عدد من موظفي "اونروا" المفصولين أمام فندق كان يعقد مدير عمليات االوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي، اجتماعاً بداخله، حيث حاول عدد من المتظاهرين التعرض له، إلا أن الأمن الشخصي له حالوا دون ذلك.