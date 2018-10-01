"سلالم" تحيي سهرة موسيقية على مسرح كايرو جاز الأربعاء

تستعد فرقة سلالم لإحياء أحدث سهراتها الغنائية فى القاهرة على مسرح كايرو جاز فى الشيخ زايد، فى العاشرة والنصف مساء الأربعاء المقبل.





وتعد سلالم من أقدم الفرق فى وسط المزيكا البديلة بمصر، إذ يتخطى عمرها الرسمى 12 عاما، وحفرت اسمها فى قلوب جمهورها من وقتها بطابع موسيقاها وكلمات أغانيها المرتكزة على تقديم "نظرة" إيجابية للحياة وتضم خمسة موسيقيين، عز شهوان وأسامة سعد وعمرو الجيوشى بعزف الجيتار، وشريف نبيل بعزف الدرامز بجانب الفوكال جيمى.