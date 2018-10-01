كشف غموض سرقة مصنع منظفات في أكتوبر





وكلف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بالمصنع.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد قوة أمنية والقبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، عن طريق قطع مفصلات الخزينة بواسطة صاروخ كهربائي لقطع المعادن، وبإرشادهما تم ضبط مبلغ 378 ألف جنيه، والآداة المستخدمة في الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض سرقة خزينة مصنع منظفات صناعية بدائرة قسم ثاني أكتوبر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بورود بلاغا للرائد محمد داوُد رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، من محامي بأحد مصانع المنظفات الصناعية، ومكسبات الطعم بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة القسم، باكتشافه كسر بخزينة الشركة، وسرقة مبلغ 528 ألف و500 جنيه ولم يتهم أحدًا في سرقتهم، وبإعادة مناقشة المبلغ وجرد حسابات المصنع تبين أن المبلغ المسروق 389 ألف جنيه.