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اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة مصر وسوازيلاند 5و6 أكتوبر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:37 م
اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة مصر وسوازيلاند 5و6 أكتوبر
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محمد الصو
 

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره السوازيلاندي، يومي 5 و 6 أكتوبر الجاري.


ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر بمنافذ بيع نادي الصيد وملعب القاهرة الدولي، لحضور المباراة المقرر لها بالتصفيات الإفريقية.


وكانت الجهات الأمنية وافقت الى حضور 20 ألف متقرج، لمباراة المنتخب الوطني أمام سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر الجاري على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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