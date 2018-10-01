اتحاد الكرة ينهي أزمة فندق المنتخب قبل موقعة سوازيلاند

نجح مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، في إنهاء أزمة حجز فندق للمنتخب الوطني الأول، قبل معسكر الفراعنة استعدادًا لمواجهة سوازيلاند، بالتصفيات الإفريقية.

واستطاع مسؤولو الجبلاية، في الحجز بأحد فنادق القاهرة بعدما تم دفع المبلغ كاش، وليس على أقساط كما حدث في السابق، حيث رفضت عدة فنادق استقبال المنتخب إلا عند تسديد الديون المستحقة من المعسكرات السابقة.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني الاول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، في معسكر مغلق ابتداءًا من يوم 8 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة سوازيلاندا، يوم 12 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفسات المؤهلة للإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.