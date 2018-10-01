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اليمن: رجل دين زيدي يُكفر الحوثيين ويحث علی قتالهم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:26 م
اليمن: رجل دين زيدي يُكفر الحوثيين ويحث علی قتالهم
محمد عبدالعظيم الحوثي
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وكالات
 

‏اندلعت مواجهات مسلحة أمس اﻷحد، بين ميليشيا الحوثي وأتباع رجل الدين الزيدي محمد عبدالعظيم الحوثي في مديرية مجز محافظة صعدة.

 

وأفادت مصادر محلية بمديرية مجز، لموقع "نيوزيمن" الإخباري، بانقسام حاد بين الحوثيين في محافظة صعدة ما أدى إلى مواجهات مسلحة بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس.

 

واشتهر محمد عبدالعظيم الحوثي بمعارضته لجماعة الحوثيين منذ 2004، بعد طرده من ضحيان شمال صعدة، وهدم منزله، بسبب منافسة عبدالعظيم الحوثي، رجل الدين الزيدي، لأسرة زعيم الحوثيين السابق حسين الحوثي، ثم بعد مصرع الأخير شقيقه قائد الحوثيين الحالي عبد الملك.

 

وسبق لعبد العظيم أن أفتى في بداية خلافه مع أنصار حسين الحوثي، بكفرهم  داعيا إلى "قتالهم حتى قبل اليهود والنصاری" مضيفاً أن "جهاد الحوثيين الكفرة خير من الجهاد ضد اليهود لأن هؤلاء الحوثيين أعداء لله ورسوله وللمؤمنين".

المزيد عن: يكفر الحوثيين محمد عبدالعظيم الحوثي رجل الدين الزيدي الحوثيين
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