تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:14 محازم محمد
رصد تقرير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية حالة السوق اليوم الاثنين حيث جاءت اسعار السلع لتسجل معدلاتها الطبيعية دون اي تغير ملحوظ.
وقال التقرير إن كيلو السكر سجل سعر يتراوح ما بين 7.80 و7.90 جنيه بينما استقر سعر الارز ما 8 الي 9.5 جنيه للكيلو حسب الجودة وهو ما صرح به عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية لغرفة القاهرة ولتر زيت خليط يتراوح سعره من 17 إلى 18 جنيهًا ، ولتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيهًا ، ولتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيهًا ، والمسلى النباتى حجم .75 كجم من 19 إلى 21 جنيهًا والمسلى الطبيعى .75 كجم 110 جنيهات والمكرونة المعبأة 400 جم من 3.75 إلى 4.5 جنيهات والمكرونة السائبة من 6.5 إلى 7 جنيهات والدقيق المعبأ من 7 إلى 9 جنيهات ، والدقيق السائب من 6 إلى 7 جنيهات ، وفول التدميس البلدى من 13 إلى 14 جنيهًا ، وفول التدميس الإنجليزى من 9 إلى 10 جنيهات ،والفول المجروش من 10 إلى 12 جنيهًا، واللوبيا البلدى من 27 جنيهًا إلى 28 جنيهًا ، واللوبيا المستوردة من 14 إلى 15 جنيهًا ، والفاصوليا من 24 إلى 26 جنيهًا والعدس الأصفر من 14 إلى 16 جنيهًا والعدس بجبة من 12 إلى 14 جنيهًا ، والبسلة الجافة من 12 إلى 14 جنيهًا والحمص مقاس 7 مل من 21 إلى 22 جنيهًا ، والحمص مقاس 9 مل من 28 إلى 30 جنيهًا والحمص مقاس 12 مل من 36 إلى 37 جنيهًا ،والجبن البراميلى من 48 إلى 52 جنيهًا ، والجبن الإسطنبولى من 48 إلى 52 جنيهًا، والجبن الثلاجة من 48 إلى 52 جنيهًا والجبن رومى قديم من 80 إلى 82 جنيهًا والجبن رومى وسط من 70 إلى 72 جنيهًا ، والجبن الفلمنك المستورد من 120 إلى 122 جنيهًا ، وطبق البيض الأبيض من 35 إلى 36 جنيهًا طبق البيض الأحمر من 36 إلى 37.5 جنيهًا واللبن الجاموسى السائب من 10 إلى 13 جنيهًا واللبن المبستر من 13 إلى 14 جنيهًا والزبدة البقرى المستوردة نيوزلاندى 120 جنيهًا والزبدة البلدى 110 جنيهات.