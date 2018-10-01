الزمالك يسقط عضوية "جورج" ويجري انتخابات على 3 مقاعد

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إجراءا انتخابات للنادي تكميلية على 3 مقاعد بعد إسقاط عضوية عبد الله جورج.

وأكد مرتضى منصور أن الانتخابات في الجمعية العمومية يومي 18 و19 أكتوبر على 3 مقاعد بعد إسقاط عضوية عبد الله جورج لعدم حضوره الجلسات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد عاقب مرتضى منصور بالإيقاف لمدة عام كامل وغرامة 40 ألف دولار للهجوم على أحمد أحمد رئيس الكاف وبعض مسئوليه في وسائل الإعلام.

وحاول مرتضى منصور تجميد عقوبات الإيقاف خلال الساعات الماضية عن طريق بعض الوسطاء.