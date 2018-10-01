نيجيري يستولى على 16 ألف جنيه بالمعادي

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، القبض على نيجيري نصب على موظف واستولى منه على 16 ألف جنيه.





تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من هاني. ح 44 سنة، موظف بمديرية الأوقاف ومقيم دمنهور بحيرة، بتعرفه على احد الأشخاص من أصول أفريقية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث تقابل معه منذ 10 أيام بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وأوهمه بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات ورقية فئة الدولار واستولى منه على مبلغ مالي 16 ألف جنيه بدعوى تحويلهم إلى دولارات، إلا إنه اكتشف تعرضه لواقعه نصب.





وفي وقت لاحق اتصل به ذات الشخص وطلب منه مبلغ مالي 20 ألف جنيه أخرى واتفق معه على لقاء في شارع 9 ـ دائرة القسم، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه أمكن ضبطه وتبين انه يدعى بأول أوليفين، 42 "سنة، نيجيري الجنسية "، ومقيم بالزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته حقيبة بداخلها المضبوطات مجموعة من الورق الأسود بحجم الاوارق المالية بعدد 2500 ورقة، مبلغ 400 دولار أمريكي، مبلغ 250 جنيها، مادة سائلة.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام المضبوطات حيازته وان المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة واقر بانفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، بسؤال المجني عليه اتهمه بالنصب، جارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.