مرتضى: والدة عمرو فهمي "يهودية" فكيف يتهموني بالعنصرية

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النادي الأهلي ودافع عن اتهامه بالعنصرية في مؤتمره الصحفي اليوم بميت عقبة.





وقال مرتضى منصور: "الغريب أنه لم يتم توقيع عقوبة على جماهير الأهلي التي هاجمت السعودية بينما عاقبوا الزمالك.. لم أسخر من والدة عمرو فهمي سكرتير الكاف كونها يهودية واتهامي بالعنصرية فلم أقل أي تجاوز كونها يهودية".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد عاقب مرتضى منصور بالإيقاف لمدة عام كامل وغرامة 40 ألف دولار للهجوم على أحمد أحمد رئيس الكاف وبعض مسئوليه في وسائل الإعلام.

وحاول مرتضى منصور تجميد عقوبات الإيقاف خلال الساعات الماضية عن طريق بعض الوسطاء.