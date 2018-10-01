المنتخب الأوليمبي يحدد موعد السفر إلى الإمارات

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليميي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، السفر إلى الإمارات، يوم 10 أكتوبر الجاري لخوض مواجهتين وديتين، استعدادًا للإمم الإفريقية.

ومن المنتظر أن يعلن غريب، عن قائمته يوم الخميس المقبل، على أن يتم الدخول في معسكر مغلق يوم 8 من الشهر الحاري، قبل السفر برئاسة اللواذ ثروت سويلم، إلى أبوظبي لخوض وديتين أمام الإمارات يوم 12 و 15 من الشهر الحالي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي، للإمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها بالقاهرة نوفمبر العام المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.