"هنقعد على قهوة".. تحرير شاب مخطوف بالشروق

نجح رجال مباحث قسم شرطة الشروق، في ضبط كل من "عمرو ع ا" 34 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 5 قضايا أخرهم القضية رقم 3825 لسنة 2013 الشروق "مخدرات "، و"جمال ع ا" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 3822 لسنة 2013 الشروق "مخدرات"، و "محمد ع م"، 18سنة، نجار مسلح، لاتهامهما بخطف شاب بالشروق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، باستهدافهم بالشقه المشار إليها، بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه "إسلام م م"، 28 سنة، فرد أمن إداري، (مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس، وكدمات بالوجه، وسحجات بالرقبة، وجرح شبه نافذ بالفخذ الأيمن )، حال قيامهم بالتعدى على المجني عليه بالضرب، محدثين إصابته ، كما ضبط بحوزتهم 2 سلاح أبيض "سكين" المستخدمان في إرتكاب الواقعة.

بسؤال المجني عليه، قرر بقيام المتهم الثالث باستدراجه بدعوى الجلوس على إحدى المقاهي بجوار الشقة (محل الواقعة)، وأثناء سيرهما فوجئ بالمتهمين الأول والثاني يعترضان طريقه، وإجباره على السير بصحبتهم، كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطه، بحوزتهم وإحتجازه داخل الشقة المشار إليها والتعدى عليه بالضرب، محدثين ما به من إصابات.

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط وأقوال المجنى عليه أيدوها وأعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليهن وإحداث ما بالمجني عليه من إصابات ظناُ منهم أنه هو المتسبب في حبس نجل شقيقهم المتهم "محمد ت ع" (والمحبوس إحتياطياً بديوان القسم علي ذمة القضية رقم 8266 لسنة 2018م الشروق "سرقة مسكن")، جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.