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مختار مختار يمنح لاعبي الإنتاج راحة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:55 م
مختار مختار يمنح لاعبي الإنتاج راحة
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محمد الصو
 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم عقب الفوز على نجوم إف سي، بالدوري العام.

 

ويعود الفريق، للتدريبات إبتداءًا من الغد بالمصانع الحربية استعدادًا لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

وكان الإنتاج الحربي، فاز على نجوم إف سي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة التاسعة من الدوري، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الثاني خلف الزمالك، صاحب الصدارة برصيد 17 نقطة بجدول الترتيب.

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