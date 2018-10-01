"الصن" تكشف تفاصيل مكالمة زيدان المثيرة لـ"مورينيو"

يخشى البرتغالي جوزيه مورينيو من ترك منصبه كمديرًا فنيًا لنادي مانشستر يونايتد، حيث يعلم جيدًا أن الإدارة بدأت مفاوضاتها مع الفرنسي زين الدين زيدان لتولي المسؤولية.





وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن زيدان أجرى مكالمة مع جوزيه جعلت "السبيشيال وان" متخوف من قرار الاستبعاد كما أن الفرنسي يخشى اعتقاد مورينيو بأنه يتآمر من خلفه للحصول على وظيفة يونايت.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن زيدان تواصل مع جوزيه مورينيو وأخبره أن النادي سأله عمّا إذا كان مُهتمًا بالوظيفة أم لا.





وأشارت الصحيفة إلى أن ‏أمام جوزيه مورينيو أسبوعًا واحدًا فقط لإنقاذ وظيفته وإقناع المدير التنفيذي "إد ودوارد".



