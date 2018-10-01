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عاطل يزاول نشاطا غير مشروع بالمواد المخدرة في الزاوية الحمراء

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:48 م
عاطل يزاول نشاطا غير مشروع بالمواد المخدرة في الزاوية الحمراء
المتهم
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هبه عبد الحفيظ
 

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلوجرام من مخدر الفودو بمنطقة الزاوية الحمراء.


وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، مفادها أن عبدالرحمن م، 23 سنة، عاطل يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكانا لنشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي 190 جنيها، هاتف محمول.


وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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