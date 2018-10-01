تعرفي على أضرار إزالة الشعر بالليزر

نتعرف معكم من خلال السطور التالية على أضرار إزالة الشعر بالليزر وطرق تجنبها والحماية من مخاطرها:-





الاحمرار على الجلد:

إن إزالة الشعر بالليزر يمكن أن يسبب بعض الاحمرار في الجلد أثناء إزالة الشعر، وبالأخص عندما تكون نوعية البشرة المزال منها الشعر حساسة، ولكن هذا الاحمرار يذهب فوراً بعد عدة دقائق من الجلسات، وفي حال كان هناك استخدام خاطئ قد يؤدي الليزر إلى احمرار في الجلد مع تنفخ وتورم وقد يستمر لعدة أيام، فالأجراء المتبع في هذه الحالة هو عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة ووضع قطع من الثلج في كيس وتطبيقها على المكان المصاب.





ظهور الندوب على الجلد:

قد يتسبب الليزر في ظهور الجروح على البشرة بعد الجلسات وقد يؤدي إلى حدوث بعض التقشير ولكن سرعان ما تتلاشى هذه التأثيرات ويعود شكل الجلد إلى وضعه الطبيعي بعد عدة أيام من الجلسات.





تأثيرها على العين: