أفضل الأدعية عند نزول المطر

مع بداية فصل الخريف والشتاء، ومع تكرار نزول المطر، أوصانا رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم بالدعاء أثناء نزول المطر، لأن أبواب السماء تكون مفتوحة، ومن أفضل الأدعية التي يجب قولها عند نزول المطر:-





1- اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به”،”مطرنا بفضل الله ورحمته“.





2- “اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ“.



