جامعة الفيوم: الإعداد للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية بكلية الزراعة

أعلنت الأستاذة الدكتورة منى الخشاب، عميدة كلية الزراعة بجامعة الفيوم، أن الكلية بصدد تنظيم المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة وذلك خلال الفترة من 4 /3 وحتى 6/3/2018.





وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس الجامعة.





وصرحت بأن مجالات المؤتمر تشمل الاقتصاد والإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي و الإنتاج النباتي (محاصيل – بساتين – نبات ) والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ووقاية وأمراض النبات وعلوم وتكنولوجيا الأغذية والألبان والأراضي والمياه والهندسة الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والوراثة والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا الزراعية.





وأوضحت أن قواعد نشر الأبحاث المشاركة في المؤتمر تعتمد على عدد من المحاور تتضمن أن يرتبط البحث بأحد مجالات المؤتمر وموضوعاته وتقبل البحوث المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية وتقدم ملخصات الأبحاث فيما لايزيد عن 300 كلمة مع استمارة التسجيل، والتي يمكن الحصول عليها من خلال صفحة الكلية على موقع الجامعة www.fayoum.edu.eg وترسل الأبحاث كاملة على البريد الإلكتروني للمؤتمر وتخضع الأبحاث للتحكيم العلمي من قبل متخصصين من داخل وخارج الجامعة.



