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غدا.. انطلاق تصوير "زنزانة 7 " في الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:42 م
غدا.. انطلاق تصوير زنزانة 7 في الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر
نضال الشافعي
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أحمد رمضان متولي
 
ينطلق تصوير فيلم "زنزانة 7" للنجم نضال الشافعي، غدا الثلاثاء، داخل إحدى الشركات في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تعديله، ويشارك في تصوير المشاهد نضال الشافعي وأحمد زاهر، إيهاب فهمي، منة فضالي، أحمد تهامي، مدحت تيخه، إيمي إسلام، شيماء العائش، بالإضافة إلى الإعلامي تامر أمين.

فيلم "زنزانة 7" تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته علا غانم، مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.

الفيلم من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وإنتاج شركة "الكينج" بلال صبري وأيمن كشك وضياء صبري.
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