تعرف على حقيقة "سيلفي" الفصل الخالي بدمياط

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدمياط، صورة سيلفي لفصل خالي من الطلبة والمدرسين، حيث يدعى الطالب زياد أحمد الجنيدي، طالب بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، التابعة لإدارة دمياط التعليمية، وتم تداول الصورة للتحقيق في خلو الفصل من الطلبة والمدرسين.



وفتح عادل الغباشي، مدير المدرسة تحقيقا في الواقعة، لكشف ملابساتها وتبين ان الصورة ليست في وقت الحصص، وقام بالتشديد على ضرورة الانضباط والحضور، والتأكيد على دخول المدرسين الفصول والشرح مهما كان العدد قليل.



ومن ناحيته، قال أحمد الجنيدي، والد الطالب ذياد صاحب الصورة، إن مدير المدرسة تصرف بصورة عاجلة ونجح في تدارك الواقعة والفصل فيها.

