قطاع الخدمات الطبية يستضيف خبير إيطالي في جراحات قلب الأطفال

استضاف قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الخبير الإيطالي إليساندرو جامبيرتي، رئيس أقسام جراحة قلب الأطفال بمستشفى سان دوناتو بإيطاليا وأعضاء الفريق المرافق له، لمناظرة بعض الحالات المرضية وإجراء عدد من الجراحات الدقيقة.

وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الإهتمام بتوفير أوجه الرعاية الإجتماعية والطبية بأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، فقد قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بإستضافة الخبير الإيطالي إليساندرو جامبيرتي، رئيس أقسام جراحة قلب الأطفال بمستشفى سان دوناتو بإيطاليا، وأعضاء الفريق المرافق له، بمركز القلب بمستشفى الشرطة (بالعجوزة) خلال الفترة من 21 حتى 26 سبتمبر الجاري، لمناظرة الحالات المرضية، وإجراء عدد من الجراحات الدقيقة التي تتطلب مهارة فائقة في التخصص المشار إليه، لبعض الحالات المرضية من أبناء أعضاء هيئة الشرطة، والمدنيين والحالات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الناجحة لعدد من الخبراء لمستشفيات هيئة الشرطة، وتم خلالها إجراء العديد من الجراحات الدقيقة الناجحة بمختلف التخصصات.