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محافظ كفر الشيخ يعدل قرار إقامة ساحة رياضية وقاعة مؤتمرات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:42 م
محافظ كفر الشيخ يعدل قرار إقامة ساحة رياضية وقاعة مؤتمرات
الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه
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سمر بسيونى
 
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (16353) لسنه 2018، بتعديل القرار رقم 3473 لسنة 2018 بشأن تخصيص مساحة 2682م أرض أملاك دولة ملك صندوق خدمات المحافظة بأرض الجونة لإقامة ساحة رياضية وقاعة مؤتمرات.

وشمل القرار، أن يكون التخصيص لصالح الوحدة المحلية بمدينة برج البرلس لإقامة سوق عمومى عليها والموضحة الحدود والمعالم وفقًا لمحضر معاينة الإدارة الزراعية ببلطيم ( الحدالبحرى شارع 10م بطول الحد 61،65 يلية ملعب كرة قدم، الحد القبلى شارع 8م يلية تقسيم الجونة بطول الحد 61،65م، الحد الشرقى شارع 15م يليه أرض الجونة بطول الحد 22م، الحد الغربى شارع 10م يليه تقسيم الجونة بطول الحد 22م.
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