ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قبل عرضه على "dmc".. "المانيفستو" يكشف كواليس"السندى"على 9090

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 01:38 م
قبل عرضه على dmc.. المانيفستو يكشف كواليسالسندىعلى 9090
طباعة
الفجر الفني
 
فى حلقة خاصة من برنامج "المانيفستو" الذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى على 9090 ، تتناول الحلقة التفاصيل الخاصة بالفيلم الوثائقي الجديد "السندى" عن عبد الرحمن السندى او "أمير الدم" كما لقب، وهو من انتاج قناة dmc، وسيعرض حصريا عليها خلال الايام القادمة.

 ويتحدث البرنامج مع صناع العمل المخرج شريف سعيد والكاتب الصحفى احمد الدرينى عن كواليس والمصادر الموثقة للفيلم.

 فضلا عن صناعة الأفلام الوثائقية وأهميتها ومستقبلها فى السنوات القادمة، برنامج "المانيفستو" يذاع فى الثانية عشر ظهرا ولمدة ساعتين على الهواء.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 2:50:22 PM