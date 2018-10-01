كيم كارداشيان ترتدي معطفا من "الدولارات"

ظهرت نجمة نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل كيم كاردشيان، وهي ترتدي فستان مصنوع بالكامل من الدولارات، قائلة: "ماذا بإمكانك أن ترتدي في حفل لصديقتك، التي باعت حصتها في الشركة بمبلغ 2 بليون دولار؟، في حين أن ثروة كيم كاردشيان لا تزيد على 350 مليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات مجلة كوزموبوليتان.

وكانت جريدة نيوزريلك، قد نشرت مجموعة من الصور للعارضة العالمية، البالغة من العمر 37 عاما، في حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكانت مرتدية معطفًا مغطًى بالكامل بالدولارات، ومثله البوط برقبة، بكلفة إجمالية تصل حوالي ألفي دولار.