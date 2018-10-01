وصفات طبيعية لتطويل الشعر

لكي تحصلين على شعر طويل وصحي ولامع، إليكِ مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يجب تجربتها للحصول على شعر لامع وطويل:-





البيض وزيت الخروع لشعرٍ صحيٍّ ولامعٍ وناعمٍ

المكوّنات

بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التّحضير

توضع جميع المكوّنات في وعاءٍ وتخلط جيّداً للحصول على خليطٍ. تدلّك فروة الرّأس بالخليط المتكوّن ويترك لمدّة 30 دقيقة، ثمَّ يُغسل الشّعر بالماء البارد.





البصل لزيادة نموّ الشّعر وترطيبه

المكوّنات

ثمَّرة كبيرة من البصل.

2-3 ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة التّحضير

تُقطّع البصلة وتعصر ويستخرج عصيرها ويحفظ في علبةٍ محكمة الإغلاق.

يوضع عصير البصل على فروة الرّأس وتدلّك فروة الرّأس مع العسل، ويترك لمدّة 30 دقيقة، ثمَّ يغسل الشّعر. تكرّر هذه الوصفة يوميّاً لمدّة شهرٍ للحصول على نتائجٍ جيّدة.





زيت الجوجوبا لزيادة نموّ الشّعر

طريقة التّحضير

تُدلّك فروة الرّأس بالقليل من زيت الجوجوبا ويترك لمدّة 20 دقيقة، ثمَّ يغسل الشّعر.

الزّبادي لزيادة نموّ الشّعر وتقويته

طريقة التّحضير

يوضع الزّبادي على الشّعر، ويترك لمدّة 30 دقيقة، ثمَّ يغسل بالماء الفاتر.





الخردل والزّبادي لتعزيز نموّ الشّعر وخاصّةً الدُّهني والعادي.

المكوّنات

ملعقة كبيرة من بودرة الخردل.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التّحضير

تُخلط بودرة الخردل مع القليل من الماء الفاتر، ثمَّ تضاف المكوّنات الأخرى وتخلط جميعها للحصول على خليطٍ.

يقسّم الشّعر إلى أجزاءٍ ثمَّ يوضع الخليط عليه وعلى الجذور ويغطّى بقبّعة الاستحمام والمنشفة ويترك لمدّة 20-30 دقيقة ثمَّ يغسل بالشّامبو والبلسم.

تكرّر هذه الوصفة مرّةً أو مرّتين أسبوعيّاً.





الخردل والسّكر لتقوية الشّعر وزيادة نموّه

المكوّنات

ملعقة كبيرة من بودرة الخردل.

ملعقة صغيرة من السكّر.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التّحضير

تُخلط بودرة الخردل مع كميّةٍ مناسبةٍ من الماء، وتضاف باقي المكوّنات وتخلط جيّداً للحصول على خليط.

يوضع الخليط على جذور الشّعر ويترك لمدّة 20 دقيقة ثمَّ يغسل بالشّامبو والبلسم.