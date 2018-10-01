سيارة مفخخة تستهدف قافلة للاتحاد الأوروبى فى الصومال

قالت الشرطة الصومالية، إنّ سيارة مفخخة انفجرت في قافلة مصفحة تابعة للاتحاد الأوروبي في العاصمة مقديشو، اليوم الإثنين، وألحقت أضرارا بمركبة واحدة، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

ووفقاً لوكالة رويترز، عن شهود عيان، أنّ العربات المدرعة كانت تحمل أعلام إيطاليا والاتحاد الأوروبي عليها، ولم يتضح من المسؤول عن الانفجار لكن جماعة الشباب الاسلامية في الصومال تنفذ هجمات في البلد الواقع في القرن الافريقي بشكل متكرر.

ويعد الاتحاد الأوروبي أحد المصادر الرئيسية لتمويل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي تم تفويضها من قبل الاتحاد الأفريقي وتساعد في الدفاع عن الحكومة الصومالية المركزية ضد الإسلاميين