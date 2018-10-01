مواجهات في صعدة بين ميليشيات عبدالملك الحوثي وابن عمه

أفادت مصادر قبلية في صعدة عن إنفجار الوضع بين ميليشيات عبدالملك الحوثي الإنقلابية، وأنصار إبن عمه محمد عبدالعظيم الحوثي في منطقة آل حميدان بمديرية سحار وسط محافظة صعدة.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات التي بدأت منذ يومين أتت على خلفية قيام ميليشيات عبدالملك الحوثي بحملة مداهمات واعتقالات استهدفت أنصار واتباع محمد عبدالعظيم الحوثي، أحد أبرز علماء الزيدية في صعدة والمعارض الرئيس لجماعة عبدالملك الحوثي.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً من أنصار وأتباع محمد عبدالعظيم الحوثي، بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف المدفعي العشوائي الذي شنته ميليشيات عبدالملك الحوثي على قرى منطقة آل حميدان، كما أقدمت على تفجير عدد من المنازل، فيما لا يزال أنصار واتباع محمد عبدالعظيم يتحصنون في المنطقة ويقاومون ميليشيات عبدالملك الحوثي بشراسة.

وقد أصدر محمد عبدالعظيم بياناً دعا فيه جميع أتباعه وأنصاره للتدخل السريع لإنقاذ أهالي منطقة آل حميدان، مما وصفه "بالعدوان الغادر والغاشم الجبان من قبل من يسمون أنفسهم (انصار الله الحوثيين)"، ووصفهم بـ"المجرمين اللصوص السلاليين".

وأوضح البيان أن ميليشيات التمرد الحوثي تحاصر المنطقة، وتقوم بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها بشتى أنواع الأسلحه الخفيفة والمتوسطة والثقلية، وتدمير مساكنهم بدون شفقة، حيث أدى القصف إلى سقوط قتلى معظهم من النساء والأطفال وكبار السن".

كما دعا البيان جميع أتباع عبدالعظيم الحوثي إلى الاستنفار والتحرك للتدخل السريع".

وحذر ميليشيات عبدالملك الحوثي من أنهم إذا لم "يوقفو عدوانهم الغاشم، والجبان هذا، ولو حتى حاولوا الاستيلاء على المنطقة، أو إذا أرادوا شن هجوم على منطقة أخرى، سيكون وبالاً عليهم وسيتم التنكيل بهم".

يذكر أن محمد عبدالعظيم الحوثي من أبرز علماء المذهب الزيدي في اليمن، ويتبع المرجعية الزيدية التاريخية في صعدة مجد الدين المؤيدي، الذي كان على خلاف كبير مع بدر الدين الحوثي والد زعماء حركة التمرد، حيث يرفض محمد عبدالعظيم الحوثي التدخل الإيراني في شؤون اليمن وتسخير الطائفة الزيدية لخدمة مصالح إيران.

ويتمتع تيار محمد عبدالعظيم الحوثي بأنصار وأتباع في مختلف مناطق صعدة، وفي صنعاء وعمران وحجة وذمار ، وسبق أن خاض عدة مواجهات مسلحة مع جماعة حركة تمرد الحوثي في مناطق مران وسحار في صعدة، خلال فترة الحروب الستة التي خاضتها ميليشيات التمرد الحوثي مع حكومة صنعاء إبان فترة الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتعتبر منطقة آل مسعود في مديرية سحار المعقل الرئيس لمحمد عبدالعظيم الحوثي.