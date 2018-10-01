3 نوفمبر.. محاكمة "بديع" وآخرين بأحداث مسجد الاستقامة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، لجلسة 3نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.









صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.









كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان.







