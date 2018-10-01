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محافظ الدقهلية: النظافة والطرق والإنارة اولوياتنا في الشهور الثلاثة المقبلة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:41 م
محافظ الدقهلية: النظافة والطرق والإنارة اولوياتنا في الشهور الثلاثة المقبلة
جانب من اللقاء
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سالي رضوان
 
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهليه عن البدء في تطبيق منظومة جديدة للنظافة في مدينة المنصورة ابتداء من اليوم الأثنين بشكل تجريبي علي مدي ثلاثة اشهر يتم بعدها تقييم التجربة وتلافي السلبيات التي تسفر عنها تمهيدا لتطبيقها في باقي مدن ومراكز الدقهلية وعددها 21 مركز ومدينة وحي.

ولفت إلى إعادة رصف الطرق وتأهيلها هندسيا بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية في مختلف مدن المحافظة سواء داخل المدن أو في الطرق بينها.

وأضاف الدكتور كمال شاروبيم، أنه يعطي أهمية كبيرة لإنارة طرق ومدن المحافظة بحيث يشعر المواطنين بالطمأنينة في أثناء سيرهم في شوارع المحافظة ولتحقيق الأمان بين المواطنين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأحد، مع شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالدقهلية.
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