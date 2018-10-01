ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تكليف خيري مبروك بإدارة مستشفى وادي النطرون المركزي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:40 م
تكليف خيري مبروك بإدارة مستشفى وادي النطرون المركزي
محافظة البحيرة
طباعة
إسلام أمين
 
كلفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، الدكتور خيري مبروك محمد إسماعيل، بتسيير أعمال مستشفى وادي النطرون المركزي، لحين شغل الوظيفة بالإعلان عن طريق لجنة القيادات بالمديرية.

وأصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرارا بإستبعاد المدير السابق عن موقعه، بناء على تقرير تلقاه، من اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، بعدم انتظام الخدمة الطبية بالمستشفي.

وجاء ذلك بناء على تفقد "الزغد" في وقت سابق، المستشفى، وفوجئ بغياب المدير، وعدم تواجد عدد من الأطباء، وبسؤاله لهيئة التمريض والموظفين الموجودين أفادوا، بأن المدير غير متواجد بشكل دائم، ويتغيب كثيرا.

من ناحيته، أصدر محافظ البحيرة، قرارا للدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بإستبعاد المدير عن منصبه، وسرعة تكليف مدير جديد للمستشفى، فأصدر عثمان قراره المتقدم بتكليف الدكتور خيري مبروك مديرا مؤقتا للمستشفى.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
21:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
-
x
21:00
-
خيتافي
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
سبال
الدوري المصري الممتاز
إنبي
-
x
18:00
-
حرس الحدود
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/1/2018 1:10:13 PM