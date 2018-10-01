تكليف خيري مبروك بإدارة مستشفى وادي النطرون المركزي

كلفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، الدكتور خيري مبروك محمد إسماعيل، بتسيير أعمال مستشفى وادي النطرون المركزي، لحين شغل الوظيفة بالإعلان عن طريق لجنة القيادات بالمديرية.



وأصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرارا بإستبعاد المدير السابق عن موقعه، بناء على تقرير تلقاه، من اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، بعدم انتظام الخدمة الطبية بالمستشفي.



وجاء ذلك بناء على تفقد "الزغد" في وقت سابق، المستشفى، وفوجئ بغياب المدير، وعدم تواجد عدد من الأطباء، وبسؤاله لهيئة التمريض والموظفين الموجودين أفادوا، بأن المدير غير متواجد بشكل دائم، ويتغيب كثيرا.



من ناحيته، أصدر محافظ البحيرة، قرارا للدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بإستبعاد المدير عن منصبه، وسرعة تكليف مدير جديد للمستشفى، فأصدر عثمان قراره المتقدم بتكليف الدكتور خيري مبروك مديرا مؤقتا للمستشفى.