وكيل "صحة" الدقهلية: مبادرة السيسي للكشف على فيروس "سي" مارس المقبل

أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن حملة الكشف على فيروس "سي"، والأمراض غير السارية كالسكر وضغط الدم والسمنة والتي تأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستبدأ في الدقهلية ابتداء من أول مارس المقبل، مع بدء المرحلة الثالثة لتنفيذ المبادرة.



وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية.