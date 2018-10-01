تجمهر العاملين باتحاد عمال مصر بالإسماعيلية لعدم صرف مرتباتهم



وطالب العاملون بتدخل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، لسرعة صرف مرتباتهم، مؤكدين انهم رفعوا مذكرة بمطالبهم للمحافظ منذ اسبوع دون رد حتى الان للتدخل لدى وزير القوى العاملة واتحاد عمال مصر المركزى بالقاهرة ولم يتم الرد عليهم.





وحرر العاملون مذكرة بالقوى العاملة بالإسماعيلية متهمين فيه إدارة الاتحاد بتجاهلهم فى صرف المرتبات وصرف مرتبات زملاءهم بالقاهرة فقط دونهم مشددين على انهم يعملون ومعينون بالدولة وليسوا بالعقود وإنهم معرضون للسجن بسبب اقساط شهرية يدفعونها لهم ولأسرهم.





وهددوا بالإضراب عن العمل بعد أن استنفذوا كافة الطرق للحصول على حقوقهم مؤكدين أنهم رفضوا الإضراب أكثر من مرة حفاظا على الامن والاستقرار ورفض استغلال أزمتهم ضد البلد ولكنهم فاض بهم الكيل - حسب قولهم.



تجمهر العاملين بمقر اتحاد عمال مصر بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، أمام المقر احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم منذ اكثر من 3 شهور بالإضافة إلى الحوافز.