وزارة الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر فى معرضين بالأوبرا





المعرض الأول بعنوان " أ كتوبر طاقة سلام" يقام فى قاعة صلاح طاهر ويضم حوالى 60 عمل لمجموعه من رواد الفن منهم "وجيه يسى، طاهر عبد العظيم، ناصر جيلانى، محمد الازهرى، خالد هنو، على فوزى- فريده درويش، امانى موسى، محمد الطراوى، اشرف زكى، راندا اسماعيل ولطيفه يوسف.





أما المعرض الثانى فيقام بقاعة زياد بكير بالمكتبه الموسيقية ويحمل عنوان احتواء يضم حوالى 40 عمل بمشاركة مجموعه من شباب الفنانين منهم "دعاء محمد، عمر المكاوى، عماد نخله، ايمان يحي، مروه الحسينى، مروه شيرين، سندس داجر وانجى الجرف، يستمر المعرضان حتى الاثنين 8 اكتوبر.

فى إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا يفتتح معرضين للفن التشكيلى مساء الثلاثاء 2 أكتوبر بالتعاون مع مؤسسه مرسين للفنون والثقافة بمشاركة نخبة من رواد وشباب الفن التشكيلى فى مصر والعالم العربى وبحضور باقة من نجوم الفن والمجتمع وبعضا من رموز وأابطال حرب اكتوبر.