وصفة جديدة لتحضير إيدام باكستاني

المقادير

دجاجة كبيرة (1500 جم) مقطعة 8 قطع

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

3 ثمرات طماطم كبيرة مقطعة 4 قطع

2 قرن فلفل أخضر حار

حزمة كزبرة خضراء طازجة مغسولة

3 فصوص ثوم كبيرة

كوب (250 مل) ماء

¼ كوب (60 مل) زيت

½ كوب (125 جم) زبادي

2 ملعقة كبيرة (30 جم) صلصة طماطم

ملعقة صغيرة (5 جم) زنجبيل طازج مفروم

ملعقة صغيرة (5 جم) كاري

مكعب مرق دجاج

¾ ملعقة صغيرة (3.75 جم) حبهان مطحون

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) قرنفل مطحون

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي الطماطم وصلصة الطماطم والثوم والزنجبيل والكزبرة ومكعب المرق والزبادي والفلفل الحار، واخلطي جيدًا، ثم أضيفي الماء واخلطي.

على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الدجاج وقلبي حتى يتغير لونه، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والقرنفل والحبهان والكاري، وقلبي جيدًا لمدة 10 دقائق.

أضيفي خليط الطماطم وقلبي، ثم اتركيه على النار حتى يغلي.