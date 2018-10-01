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فوز أليسون وتاسوكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:30 م
فوز أليسون وتاسوكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018
أليسون وتاسوكو هونجو
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وكالات
 

أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل، اليوم الاثنين، فوز جيمس أليسون وتاسوكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافاتهما التي أدت إلى تحقيق تقدم في علاج السرطان.

 

وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان: "كشف أليسون وهونجو كيف يمكن استغلال استراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان"، بحسب "رويترز".

 

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار). وجائزة نوبل للطب هي أول جوائز نوبل التي تمنح كل عام.

 

وكان العالم الياباني يوشينوري أوسومي قد حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 2016، تقديرا لإسهامه في مجال التعرف على كيفية تدمير وإعادة إنتاج مكونات الخلايا داخل الجسم، وهي النظرية التي تعرف بـ"التدمير الذاتي للخلايا".

 

وتمكن أوسومي من تحديد الجين المسؤول عن تنظيم عملية "الالتهام الذاتي" للخلايا وهو مصطلح طبي حديث يعبر عن التهام الخلايا الدهون والأجزاء التالفة وتحويلها إلى مواد عضوية وإصلاح التلف.

 

ويُعد عمل أوسومي شديد الأهمية للتعرف على المشاكل الجسدية التي تسبب عددا من الأمراض الغامضة مثل السرطان وباركنسون.

 

المزيد عن: عام 2018 جائزة نوبل الطب لعام 2018 أليسون وتاسوكو هونجو
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