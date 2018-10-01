بدء محاكمة "بديع" وآخرين بأحداث مسجد الاستقامة

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين في أحداث مسجد الاستقامة.













عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.









كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".







