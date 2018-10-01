المؤبد لـ 3 متهمين بالسرقة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وترويع المواطنين بالمرج.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد زكريا وأحمد إبراهيم محمد.





كشف أمر الإحالة قيام المتهمين، في القضية رقم23765لسنة 2017 جنايات المرج، قيام المتهمين "عبدالله.م.ا"، "سائق "39 سنة، ومحمد.ك.د، عاطل، 27 سنة، ومحمد.ع.م، 27 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، وتحت تهديد السلاح.



