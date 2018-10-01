"المايسترو الصغير".. كيف نعى المشاهير الكابتن صفوت عبدالحليم؟

تساقطت ورقة جديدة من شجرة أعلام الرياضة ونجومها، بعد وفاة مايسترو الأهلي صفوت عبدالحليم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا، بعد أن نشب حريق بشقته الكائنة في منطقة مصر الجديدة.

وكان "عبدالحليم" قد بدأ مسيرته في النادي الأهلي، حينما التحق بناشئي القلعة الحمراء عندما كان عمره 11 عامًا، وتدرج في صفوف الناشئين، وعندما بلغ عمره 17 عامًا تم تصعيده للفريق الأول لينطلق في تحقيق 9 بطولات من بينها 7 بطولات في الدوري و2 من بطولات الكأس.

وحرص نجوم الفن والرياضة على نعي الفنان عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، وفي سياق ذلك؛ ترصد "الفجر" أبرز هذه التغريدات، وذلك خلال السطور التالية.

عصام الحضري

أعرب حارس المرمى عصام الحضري، عن حزنه الشديد بعد وفاة لاعب الأهلي الأسبق صفوت عبدالحليم، حيث نعاه في تغريدة له عبر "تويتر"، قائلًا:"كابتن صفوت عبدالحليم في ذمة الله.. رحم الله الكابتن صفوت وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد أبو تريكة

وحرص الكابتن محمد أبو تريكه على نعي المايسترو الراحل، حيث قال:"رحم الله الكابتن صفوت عبدالحليم وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته يارب العالمين".

أحمد شوبير

ونعى الكابتن أحمد شوبير، الكابتن الراحل صفوت عبدالحليم، قائلًا:"البقاء لله في وفاة نجم مصر والنادي الأهلي السابق صفوت عبدالحليم.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء".

نبيل الحلفاوي

وقال الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر"، ناعيًا الفقيد:"رحم الله كابتن النادي الأهلي في السبعينات المايسترو الصغير صفوت عبدالحليم. البقاء لله".

ندى بسيوني

وأعربت الفنانة ندى بسيوني، عن بالغ حزنها لوفاة صفوت عبدالحليم، حيث نعته قائلة:"البقاء لله في وفاة الكابتن صفوت عبدالحليم كان لاعب وسط ملعب كبير كان مايسترو بمعنى الكلمة وسابق عصره، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".