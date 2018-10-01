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طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 12:25 م
طريقة عمل طاجن الباذنجان باللحم
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المقادير
- الباذنجان : 200 غم (مشوي) 
- مرق دجاج : 1 مكعب 
- البصل : نصف حبة (مفروم ناعم) 
- جبنة الموتزاريلا : 40 غراماً 
- زيت الزيتون : 20 غراماً 
- لحم الخروف : 100 غراماً (مفروم ناعم ومطبوخ) 
- كريمة الطبخ : 50 غم 
طريقة التحضير
1. ضعي الباذنجان المشوي ثم البصل المفروم ثم زيت الزيتون بوعاء الخلط.

2. اسكبي الكريمة ثم ضيفي بعض كمية جبنة الموزاريلا وحركي جيداً.

3. ضعي مكعب مرق الدجاج فوق الخليط ثم أضيفي ما تبقى من كمية الجبنة.

4. اسكبي طاجن الباذنجان في صحن التقديم، ثم أضيفي عليها اللحم المطبوخ وقدميها. 
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