تدريبات تأهيلية لـ"سعد وميدو" في الأهلي

خاض سعد سمير و ميدو جابر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، تدريبات تأهيلية صباح اليوم الأثنين على ملعب التتش، على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة وفاق سطيف الجزائري التي تقام غدا على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل؛ تمهيدا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.





واشتكى الثنائي، من إصابة في العضلة الخلفية وغابا عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الأخيرة.



